Ще плащат ли варненци "Синя зона" на 22 септември?
Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на "синя зона" и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк".
Заплащането за кратковременно паркиране в "синя зона" ще бъде възстановено от 23 септември (вторник) с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.
За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.
