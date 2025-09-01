Търсят се нови решения за възстановяване на асансьорите и рампите за трудноподвижни хора в подлезите. Това стана ясно от днешната оперативна среща в Община Варна. Служители на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ съвместно с фирмата по поддръжка извършват огледи на съоръженията и местата за монтаж. Едно от предложенията е рампите, чиято устойчивост по проекти за достъпна градска среда е изтекла, да бъдат поетапно подменяни с асансьори там, където съществуващата инфраструктура позволява.Основание за подмяната е, че основна причина за неработещите рампи в подлезите са прояви на вандализъм, на каквито асансьорите са по-устойчиви. Средства ще бъдат заложени в бюджета за следващата година, стана ясно по време на срещата.В момента се проучват ценови оферти за подмяна на асансьорите в подлезите на Икономическия университет и на бившето зимно кина "Тракия“, които не подлежат на ремонт.нееднократно е сигнализирал за неработещите и вече дори опасни остатъци от асансьори по подлезите в града.Припомняме, че те бяха монтирани през 2007 година. Първите във Варна бяха изградени на централния подлез и на този до Районния съд.