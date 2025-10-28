ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще се ваксинират ли варненци срещу грип?
"Търсенето е умерено", твърдят аптекарите и напомнят, че сега е най-подходящото време да поставите противогрипна ваксина, за да се изгради имунитет преди пика на грипната епидемия, който в България е през януари и февруари.
Задължително е ваксината да се постави от медицинско лице, тъй като процедурата изисква спазване на специфични изисквания, напомнят специалисти.
За хора над 65 години ваксината и поставянето ѝ са безплатни по силата на национална програма, всички останали могат да закупят ваксина от аптека с рецепта от личния лекар, след което тя да бъде поставена в имунизационен кабинет или от личния лекар.
