Няма недостиг на противогрипни ваксини във варненските аптеки, показа проверка на репортер нав района на квартал "Левски". В трите посетени аптеки, фармацевти са заявили, че има достатъчна наличност към момента."Търсенето е умерено", твърдят аптекарите и напомнят, че сега е най-подходящото време да поставите противогрипна ваксина, за да се изгради имунитет преди пика на грипната епидемия, който в България е през януари и февруари.Задължително е ваксината да се постави от медицинско лице, тъй като процедурата изисква спазване на специфични изисквания, напомнят специалисти.За хора над 65 години ваксината и поставянето ѝ са безплатни по силата на национална програма, всички останали могат да закупят ваксина от аптека с рецепта от личния лекар, след което тя да бъде поставена в имунизационен кабинет или от личния лекар.