Масово се нарушава Наредба на Община Варна! Това става ясно от сигнал на съзнателни граждани доТе онагледиха писмото си със снимка от квартал "Младост“, но са категорични, че такива проблеми има масово в целия град.Става въпрос за паркирани, често с дни и дори седмици, лекотоварни пътно-превозни средства.Нашите читатели са категорични, че това е грубо нарушение. Цитират член 5 от Наредбата за обществения ред на територията на община Варна, в който в точка 5 изрично е упоменато, че се забранява домуването на товарни автомобили, автобуси и строителна мобилна техника и/или ППС с допустима максимална маса над 2,5 тона по улици, алеи, обществени паркинги и тревни площи.