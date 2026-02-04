За потенциално опасна ситуация, сигнализираха читатели на. Отворено ел. табло на улична лампа, от което стърчат кабели, се намира на ул. "Асен Разцветников“, в близост до кръстовището с ул. "Ангел Каралийчев“. Ситуацията е още по-притеснителна, тъй като се намира в близост до училище в район "Владислав Варненчик“."Нужни са бързи и своевременни мерки, за да не се стигне до фатален инцидент“, коментират нашите читатели.нееднократно е сигнализирала за подобни потенциално опасни ситуации. Преди 2 години след наш сигнал от електроразпределителното дружество се самозезираха и излязоха с текст, в който пише: Във връзка със зачестили сигнали към медиите и правораздавателните институции относно необeзопасени кабели, стълбове и други съоръжения, намиращи се в градска среда, Енерго-Про уточнява, че чрез електроразпределителното си дружество ЕРП Север поддържа всички свои енергийни обекти в режим на безопасна експлоатация. Компанията няма ангажимент по поддръжката и стопанисването на съоръжения, които са част от уличното осветление, собственост са на кабелните оператори или са свързани към частните рекламни светещи билбордове.Отговорността за тях е ангажимент на съответните общински или частни дружества. ЕРП Север оказва подкрепа на общините при казуси, свързани с електрозахранването, но е необходимо отговорното поддържане в добро техническо състояние на обектите да бъде приоритет за всички собственици.