Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св. Константин и Елена са двойни!
© Фейсбук
"Започнаха със спекулата! Цената преди Нова година беше 1.53 евро, сега е 3 евро", коментира човекът.
От снимките виждаме, че за престой 44 минути той е платил 3 евро.
Повече вижте в галерията.
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
Актуални теми
Анонимен
преди 20 мин.
Има решение за всичко, ама Ганя си гледа консуматорството. Един месец никой да не купува нищо, освен крайно необходимото, и са готови. За еврото беше същото - всички си изтеглят парите от банките, става банк рън и от ЕС сами няма да ни пуснат. Решения безброй, ама никой не чете и не се интересува. Явно така им харесва на хората, така че да не мрънкат.
