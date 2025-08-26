Сподели close
"Тук в скоро време ще се отвори огромна яма, ако навреме не се вземат някакви адекватни мерки". Това сигнализират читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката. Тя е от бул. "Цар Освободител".

"Това е най-фрапантното потъване, иначе участъкът от бул. "Република" до ул. "Вяра" "плаче" за основен ремонт. Булевардът потъва, явно текат някакви процеси под асфалта", обясняват варненци.

Припомняме, че в края на април сигнализирахме за невралгичен участък по бул. "Цар Освободител" в частта му, за която пишат сега нашите читатели. Тогава имаше хлътване, което дни след нашата публикация бе спешно ремонтирано.