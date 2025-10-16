ЗАРЕЖДАНЕ...
Сигнал от читатели на Varna24.bg: Червено или зелено свети светофара?
Хората твърдят, че снимката е от днес сутринта на кръстовището на бул. "Владислав Варненчик“ с бул. "Христо Смирненски“ (Мол Варна) в посока центъра.
Обясняват, че свети червеният сигнал, а зеленият премигва. Това обаче може да обърка по-заблеяни шофьори. Съобщават, че до проблемния светофар имало хора с куфарче с инструменти, които явно са пратени да отстранят проблема, но препоръчват водачите да са внимателни.
