С червена – забранителна или със зелена – разрешителна светлина свети този светофар във Варна? Това пишат читатели наХората твърдят, че снимката е от днес сутринта на кръстовището на бул. "Владислав Варненчик“ с бул. "Христо Смирненски“ (Мол Варна) в посока центъра.Обясняват, че свети червеният сигнал, а зеленият премигва. Това обаче може да обърка по-заблеяни шофьори. Съобщават, че до проблемния светофар имало хора с куфарче с инструменти, които явно са пратени да отстранят проблема, но препоръчват водачите да са внимателни.