Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Стотици паркоместа във Варна се губят, защото няма кой да ги разчисти от храсти и саморасляци! Такъв сигнал отправиха читатели на Varna24.bg, като го онагледиха със снимка от паркинга пред Терапията по бул. "Христо Смирненски“.

Според тях само на това място неразчистените такива паркоместа са десетина.

Категорични са, че в целия град са стотици. Риторично пишат, че такива проблеми няма в районите, които са част от Синя или Зелена зони, защото те са разчистени, тъй като носят приходи. За чиновниците в Общината обаче явно другите райони не са важни, тъй като няма изгода от това.