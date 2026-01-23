Стотици паркоместа във Варна се губят, защото няма кой да ги разчисти от храсти и саморасляци! Такъв сигнал отправиха читатели на, като го онагледиха със снимка от паркинга пред Терапията по бул. "Христо Смирненски“.Според тях само на това място неразчистените такива паркоместа са десетина.Категорични са, че в целия град са стотици. Риторично пишат, че такива проблеми няма в районите, които са част от Синя или Зелена зони, защото те са разчистени, тъй като носят приходи. За чиновниците в Общината обаче явно другите райони не са важни, тъй като няма изгода от това.