"Този бус от седмици е оставен на кръстовището между улиците "Г. С. Раковски" и "Хаджи Димитър". Предпоставка е за тежко ПТП", сигнализират живеещи в квартала. Те обясняват, че заради него завоя се взема на чист късмет. Освен това е паркиран върху пешеходна пътека, така че преминаването на пешеходците е изключително трудно.В близост има и занималня, в която родители водят децата си, става ясно още от сигнала на варненци.Репортерска проверка наустанови, че на чистачката има сложен фиш за глоба, но въпреки това возилото не е преместено и възпрепятства движението.