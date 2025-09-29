Сподели close
Тук се пече голяма беля - това дърво ще падне върху площадката, а не дай си Боже в този момент там да има деца! Това пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката.

Сухото дърво се намира на градинката, заключена между улиците "Феликс Каниц", "Любен Каравелов" и "Цани Гинчев".

Освен че край него всекидневно преминават хора, там играят и деца. Със старта на есенния сезон, когато вятърът се усилва, вероятността да падне я клон, я самото дърво, е повече от голям.

Припомняме ви, че информирахме за подобен инцидент, който за щастие е приключил само с уплаха.

Важното е да не се стига до трагични случаи. Сега е времето тези потенциално опасни сухи дървета, особено в градини, паркове, на оживени улици, да бъдат премахнати, както и строителните обекти да бъдат обезопасени.