ЗАРЕЖДАНЕ...
Сигнал от варненци: Тук се пече голяма беля!
©
Сухото дърво се намира на градинката, заключена между улиците "Феликс Каниц", "Любен Каравелов" и "Цани Гинчев".
Освен че край него всекидневно преминават хора, там играят и деца. Със старта на есенния сезон, когато вятърът се усилва, вероятността да падне я клон, я самото дърво, е повече от голям.
Припомняме ви, че информирахме за подобен инцидент, който за щастие е приключил само с уплаха.
Важното е да не се стига до трагични случаи. Сега е времето тези потенциално опасни сухи дървета, особено в градини, паркове, на оживени улици, да бъдат премахнати, както и строителните обекти да бъдат обезопасени.
Още по темата
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Още от категорията
/
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да премахнем годините на бездействие
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Значителна облачност и само 19 градуса за Варна днес
08:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.