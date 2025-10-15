Das Weltschmerz DueTT ще покани публиката на среща с импровизации върху творби на Ерик Сати и Астор Пиацола, които органично се сливат с новаторската им авторска музика.
Двамата музиканти наричат иронично своя дует "Всемирна скръб" (Weltschmerz), Веселин Веселинов - Еко обяснява как стигат до това име: “Това беше едно понятие, на което случайно попаднах някъде в интернет – Weltschmerz, на немски. Не знаех изобщо какво значи, но си го произнесох на немски и някак си ми прозвуча много наше, свързах го веднага с Милен.
Първото значение, на което попаднах, беше “световна умора", а не “болка" или “тъга" - по-скоро някакъв образ на хора, уморени от всичко – и от изобилието, и от немотията, и от духовността, и от бездуховността." Милен Кукошаров допълва: “Нашата отправна точка, кръщавайки така дуета ни, беше, че това е един наш подслон от всички неща, с които всеки от нас се занимава поотделно. Така ние създаваме някакъв наш свят, в който можем да свирим, да дадем проявление на изкуството си, на нашето отношение, на нашата близост. Поначало това беше по-скоро иронично, но виждам, че за съжаление все повече се превръща в реално послание."
Двамата джазмени намират пресечни точки между френския авангардист от началото на ХХ век Ерик Сати и Астор Пиацола - аржентинеца, който пренаписва тангото в средата на века: “Тяхната музика е тонално удобно конструирана - върху нея може да се надгражда, особено върху музиката на Сати, която е свеж полъх в тогавашната традиция. Това е времето и на Равел и Дебюси, разбира се. Музиката на Сати е на пръв поглед опростена и точно това ни дава поле за по-големи импровизации и разработки."
Кукошаров, който въпреки своето класическо образование е популярен предимно като джаз музикант, признава значението на последиците от партньорството с Еко: “Когато започнахме експериментите върху Сати в първия ни албум с Еко, те събудиха отново интереса ми към класическата музика, която бях оставил настрана за дълги години. След този албум започнах да правя композиционни опити в тази посока, и вече имам натрупани произведения камерна и клавирна музика. Това показва, че "Последиците" са много сериозни за мен."
Концертът на Милен Кукошаров и Веселин Веселинов - Еко започва в 19:00 ч. на 16 октомври в Градската художествена галерия на Варна. Билети: https://tinyurl.com/3jjtsr58
