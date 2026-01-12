Временната – строителна ограда на училище "Св. Св. Кирил и Методий“ във Варна е съборена. Причината е силният вятър.нееднократно е алармирал за такива временни огради, които поривите на вятъра може да поломят. За щастие при конкретния случай се е разминал с по-сериозни последствия, тъй като тази строителна ограда е зад същинската ограда на училището. Често обаче не е така и тези временни съоръжения, ако не са добре обезопасени, могат да доведат до сериозен инцидент.Тези дни заради силния вятър е паднало дърво на ул. "Оборище“ (до входа на III ПМГ "Акад. Методий Попов"). Нанесени са леки щети по паркиран под него автомобил, както и по тротоарната настилка. Дървесният отпадък бе отстранен от озеленителната фирма към района.Аварийно от същата фирма бе отсечено сухо и опасно дърво на ул. "Св. Климент“ във Варна, информираха от районното кметство "Одесос“.Извършена бе и резитба по сигнал за пречупен клон на ул. "Русе“ № 37 до СУ "Димчо Дебелянов“. Дървото бе маркирано със сигнална лента на 08.01.2026 г., а на 09.01.2026 г. бе обезопасено чрез резитбата.За днес от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна прогнозират, че ще преобладава слънчево време. Ще остане ветровито с умерен вятър от северозападна четвърт. Температурите почти навсякъде ще са отрицателни и почти без дневен ход – преобладаващи минимални между -7° и -2°, до 0° в югоизточните райони, а максималните ще са с 1-2 градуса по-високи. За Варна минимална температура -3°, максимална 0°. Вълнението на морето от 3-4 бала бързо ще отслабне на 2-3. Температура на морската вода от 8° до 10°.