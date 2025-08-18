ЗАРЕЖДАНЕ...
Simply the best: Вечер с хитовете на вечната Тина Търнър в Летния театър във Варна
Маестро Молинели ще реализира с екипа на Варненска опера концерта "Tina – Simply the best“ след огромния успех на предишните му проекти, посветени на Майкъл Джексън, Pink Floyd, Queen и музиката на Дисни. Италианският диригент, композитор и виолист е ценен на международно ниво за способността му да композира и реализира проекти от всички музикални жанрове: от класически до джаз, поп и рок, с успешно съчетаване на различните стилове. В "Тина – Simply the Best" участва и балет на Държавна опера Варна с хореограф Меган Рейд. Режисьор е Сребрина Соколова.
Наелектризиращият концерт – трибют на 25 август включва в програмата си най-големите хитове на Тина Търнър от 60-те до 90-те години на XX век: "Simply the Best", "Private Dancer", "We Don’t Need Another Hero", "River Deep – Mountain High", "Proud Mary" и много други песни на рокендрол кралицата. Събитието е част от XVI издание на фестивала Опера в Летния театър.
