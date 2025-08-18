На 25 август сцената на Летния театър ще бъде озарена от енергията и музиката на една от най-великите изпълнителки на всички времена – Тина Търнър. Публиката ще преживее незабравима вечер с най-големите ѝ хитове в изпълнение на трима забележителни солисти и оркестъра на Държавна опера Варна под ръководството на маестро Роберто Молинели. Вокалите на Тина ще изпълнят южноафриканката Каролайн Бороле, призната в цял свят с превъплъщението си в образа на легендарната певица; харизматичният италиански вокалист и пианист Антонело Кароца и солистката на Варненска опера, звезда от "Гласът на България“, Розалия Желязкова.Маестро Молинели ще реализира с екипа на Варненска опера концерта "Tina – Simply the best“ след огромния успех на предишните му проекти, посветени на Майкъл Джексън, Pink Floyd, Queen и музиката на Дисни. Италианският диригент, композитор и виолист е ценен на международно ниво за способността му да композира и реализира проекти от всички музикални жанрове: от класически до джаз, поп и рок, с успешно съчетаване на различните стилове. В "Тина – Simply the Best" участва и балет на Държавна опера Варна с хореограф Меган Рейд. Режисьор е Сребрина Соколова.Наелектризиращият концерт – трибют на 25 август включва в програмата си най-големите хитове на Тина Търнър от 60-те до 90-те години на XX век: "Simply the Best", "Private Dancer", "We Don’t Need Another Hero", "River Deep – Mountain High", "Proud Mary" и много други песни на рокендрол кралицата. Събитието е част от XVI издание на фестивала Опера в Летния театър.