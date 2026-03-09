Синдикатите за кризата в Градски транспорт-Варна: Ако заплатите не се вдигнат, няма да има кой да работи
© Varna24.bg
И допълни: "Но тук не става въпрос само за възнагражденията на хората, а и за условията на труд. Ние доста широко показахме в какви условия работят хората в градския транспорт, така че освен за заплати, държавата е необходима да обърне повече внимание за това да има инвестиции за модернизация на градския транспорт, за да може всеки град да има един модерен транспорт".
Припомняме, че работниците в Градски транспорт – Варна провеждат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост. Движението по моста ще бъде спряно за 6 часа - от 12 до 18 часа. Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.
Александър Шопов споделя, че водачите имат между 20 до 30 часа извънреден труд всеки месец заради недостига. Около 30 човека е и недостигът на водачи в градския транспорт във Варна.
Още от категорията
/
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относно пожара в комплекс "Фангория"
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
80 години симфонична музика във Варна: Каква е историята на първи...
19:40 / 08.03.2026
Дами на мотори обиколиха Варна за 8 март
19:27 / 08.03.2026
Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артер...
14:55 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.