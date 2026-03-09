При положение че около 40 % от работещите в градски транспорт не само във Варна, но и в цяла България са в пенсионна и предпенсионна възраст и при положение, че заплатите не се вдигнат, нови хора няма да искат да дойдат да работят и когато тези хора се пенсионират няма да има кой да ги замени, така че със сигурност градският транспорт ще бъде изправен пред доста сериозни проблеми. Това каза председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов по време на протеста на служители на Градски транспорт във Варна днес.И допълни: "Но тук не става въпрос само за възнагражденията на хората, а и за условията на труд. Ние доста широко показахме в какви условия работят хората в градския транспорт, така че освен за заплати, държавата е необходима да обърне повече внимание за това да има инвестиции за модернизация на градския транспорт, за да може всеки град да има един модерен транспорт".Припомняме, чеДвижението по моста ще бъде спряно за 6 часа - от 12 до 18 часа. Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.Александър Шопов споделя, че водачите имат между 20 до 30 часа извънреден труд всеки месец заради недостига. Около 30 човека е и недостигът на водачи в градския транспорт във Варна.