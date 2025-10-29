ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Черноморие!
"Да, вярно е, че има още доста време и прогнозите вероятно ще се променят, но все пак е добре да следим обстановката. Предишната обстановка, при която се стигна до наводнения, също беше прогнозирана около седмица по-рано.
Добре е институциите и общините да имат предвид тези валежи, защото ако прогнозата се сбъдне, отново може да има наводнения", алармират специалистите.
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Тодор Балабанов, ГЕРБ: Кой от управляващите кръчмари и този път пълни гушката си със златни зрънца под Благия поглед на "промяната"?
28.10
