Синът, убил майка си във Варна, сам се обадил на 112
©
Тежкото престъпление било извършено на 24 януари 2026 година в къщата, в която майката и синът живеели в Приморски парк. Сигналът за него бил подаден от 42-годишния мъж, който на телефон 112 съобщил за извършеното убийство, а по-късно бил привлечен като обвиняем за смъртта на 62-годишната си майка.
По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат на нанесените и́ множество прободно-порезни рани с нож.
От прокуратурата мотивираха искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение с факта, че макар и в много начален етап, по делото са събрани доказателства за съпричастността на 42-годишния мъж към убийството. Опасността да се укрие или да извърши друго престъпление се подкрепя от предвиденото най-тежко наказание в Наказателния кодекс, посочиха от прокуратурата в съдебното заседание.
След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Събрани са достатъчно доказателства, от които обосновано да се направи предложение за съпричастността на лицето към извършеното престъпление, както и се установява реална опасност той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от вида на деянието и предвиденото наказание – от 15 до 20 години "лишаване от свобода“, "доживотен затвор“ или "доживотен затвор без право на замяна“. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че най- подходящата мярка за неотклонение спрямо 42-годишния мъж е "задържане под стража“.
В друго производство, предвид наличните данни за психиатрични проблеми, прокуратурата поиска от съда мъжът да бъде принудително настанен за изследване в специализирано заведение. В съдебно заседание назначеното вещо лице посочи, че лицето от много години е с поставена диагноза "параноидна шизофрения“ и многократно е постъпвало за лечение в психиатрична болница. Препоръката му бе, за да се изясни разбирал ли е свойството и значението на извършено да бъде настанен принудително за изследване.
Тричленният съдебен състав на Варненския окръжен съд одобри искането на прокуратурата и настани принудително обвиняемия в психиатричното отделение на болницата към Затвора в Ловеч за срок до 30 дни, за да бъде установено психическото му състояние, разбирал ли е свойството и значението на извършеното и можел ли е да ръководи постъпките си. Изследването е необходимо, за да се установи възможно ли е воденето на наказателен процес срещу него.
Определенията по двете производства на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.