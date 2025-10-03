ЗАРЕЖДАНЕ...
Системата BG-ALERT е в готовност за активиране заради лошото време
©
След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг, пише nova.
Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания - затова шофьорите трябва да бъдат нащрек.
Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.
Още по темата
/
Честит първи сняг!
29.09
Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
22.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна е с най-много работещи на глава на населението у нас
14:27 / 02.10.2025
Варненци откриха собственика на питбулите, които нападнаха мъж и ...
14:13 / 02.10.2025
Осъдиха варненец за кражба на кутии за дарения
17:12 / 02.10.2025
Сгащиха посред нощ варненец с опасна дрога
17:14 / 02.10.2025
Подготовката на училищата за зимния сезон бе обсъдено в Община Ва...
09:23 / 02.10.2025
Варненският административен съд се изказа за ветропарка в Аврен
13:02 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.