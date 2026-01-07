Уличното осветление по ул. "Девня“, елипсовидно кръстовище и локално платно от бул. "В. Левски“ до кръгово кръстовище с бул. "Вл. Варненчик“ не функционира поради системни кражби на електрозахранващи кабели, разбиване на капаците на стълбовете и кражба на два кабелни шкафа за управление. Това са констатирали от районното варненско кметство "Одесос“.От там обясниха, че средствата, необходими за възстановяване на уличното осветление в горепосочените участъци по предварителна оценка възлизат на стойност 220 хил. лв.Към момента е изчерпан годишния бюджет за поддръжка на уличното осветление за район "Одесос“ и се очаква възстановяване на описаните щети през настоящата година.