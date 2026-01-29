Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ресто в евро
По думите му, пред касите се е стигнало до остър конфликт между клиент и касиерка, след като мъжът е настоял да получи ресто в български левове, въпреки че служителката е обяснила, че по вътрешна разпоредба рестото се връща в евро.
"Клиентът говореше на развален български с явен руски акцент и още отначало демонстрираше показно поведение“, пише Проданов.
Според разказа, мъжът е поставил на касовата лента покупките си, сред които "голяма бутилка водка "Русский стандарт", туба с антифриз и хранителни продукти“, и е платил със 100-левова банкнота. След като е получил ресто в евро, което е било банкнота от 5 евро и няколко монети, той е реагирал агресивно.
"Развика се, че това е безобразие и че се нарушават правата му като клиент“, посочва очевидецът.
Касиерката, по думите му, е запазила спокойствие, но реакцията на клиента ескалирала:
"В знак на протест той метна евромонетите на пода, скъса банкнотата на две и я захвърли, крещейки: "Това е боклук, боклук!“, твърди Проданов.
След инцидента мъжът е напуснал магазина, а авторът на публикацията заявява, че е вдигнал от пода скъсаната банкнота. По-късно го е забелязал отново на паркинга, където "говорел високо по телефона на руски език“, след което се качил в "черен Jeep Grand Cherokee със софийска регистрация“.
В коментарите си Асен Проданов прави и по-широки политически изводи, като определя случилото се като "публична антиевропейска провокация“.
"Такива демонстративни действия не са случайни и целят разколебаване на хората, които все още не са осъзнали реалната заплаха за европейския път на България“, пише той.
Авторът на публикацията настоява подобни прояви да бъдат санкционирани от държавата:
"Провокациите трябва спешно да се инкриминират, а от провокаторите да се търси наказателна отговорност“, завършва поста си Проданов.
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инвеститорски интереси към мястото
10:25
valen
преди 27 мин.
Украинска пияна измет.
Карма
преди 1 ч. и 17 мин.
Всъщност ,гражданинът Асен Проданов не е нищо друго,освен платен трол,който трябва да спечели някое и друго евро,с антируска реторика!Доказателства няма,само снимка на една скъсана и смачкана 5 еврова банкнота!
user_1
преди 1 ч. и 27 мин.
До копейките долу: Последно ни питаха в октомври 2024 и тогава повечето гласували казаха да. Ако не сте гласували си е ваш проблем, че не са ви питали
Незнам
преди 1 ч. и 53 мин.
Всъщност кога са ви питали дали искате да ползвате ЛЕВ????
Вуйчо Величко
преди 1 ч. и 55 мин.
И аз бих я скъсал банкнотата. Никой не ме е питал дали искам да използвам чужда валута.
Anny55
преди 2 ч. и 9 мин.
Къде е била охраната, да му покаже бързо изхода на руското мекере?
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 10 мин.
чемодан вокзал -Сибир.Да се налива с водка колкото иска и да си къса каквито иска рубли.
