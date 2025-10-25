Камари боклуци и части от мебели бяха струпани в градинка пред блока, а ситуацията ескалира до скандал. Жител на "Аспарухоово" става свидетел на изнасянето на вещите и влиза в спор с нарушителя, възрастен мъж, който твърди, че боклукът е оставен там само "временно" и че чакат камион да го извози."Улица "Княз Николаевич". Изчистиха апартамент от съседно руско блокче. Излъгаха, че чакат камион и заминаха камарата боклуци за общината. Тя ще ги вземе след няколко дни и улицата ни ще прилича на сметище. Общината няма вина в случая.", разказа съвестният варненец, който заснема нарушителите.На видеото се чува как варненцът напомня, че има площадка, на която могат да бъдат изхвърлени едрогабаритните отпадъци. "Прочетете в кои дни можем да поставяме едрогабаритни вещи и предмети. Има заповед по квартали и дни. Аспарухово е в сряда вечерта защото в четвъртък ги събират.", напомня друг.