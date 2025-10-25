ЗАРЕЖДАНЕ...
Скандал в "Аспарухово": Мъж разчисти апартамент и остави целия боклук в градинката пред блока
©
"Улица "Княз Николаевич". Изчистиха апартамент от съседно руско блокче. Излъгаха, че чакат камион и заминаха камарата боклуци за общината. Тя ще ги вземе след няколко дни и улицата ни ще прилича на сметище. Общината няма вина в случая.", разказа съвестният варненец, който заснема нарушителите.
На видеото се чува как варненцът напомня, че има площадка, на която могат да бъдат изхвърлени едрогабаритните отпадъци. "Прочетете в кои дни можем да поставяме едрогабаритни вещи и предмети. Има заповед по квартали и дни. Аспарухово е в сряда вечерта защото в четвъртък ги събират.", напомня друг.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени в организацията на движението във Варна на 26 октомври
20:39 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.