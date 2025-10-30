"Не на "Зелената зона“! Призоваваме ви да отмените всички разпоредби за "Зелената зона“, призоваваме временния кмет да отмени своята заповед!" Тези и подобни искания се изказаха от жители на квартал "Чайка“ в зала "Пленарна“ на общинския билдинг, в която днес се провежда сесия на варненския парламент.Страстите се нагнетиха, тъй като хората искат веднага да се отмени заповедта.Те обясняват, че при 5912 жилища и 10 800 правоимащи, има само 2800 места.От това, категорични са хората, е видно, че местата са абсолютно недостатъчни.Жителите питат, защо те трябва да връщат милиони, които Общината е взела като кредит. Визират разговор с ръководството на Варна, от който са научили, че има такъв, в размер на 15 милиона лева, който ще се връща с въвеждането на "Зелена зона“.