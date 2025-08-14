Ученик предизвика скандал във варненски автобус. По думите на очевидци, момчето, на видима възраст около 15 години, се е качило на автобус "14" и не си е закупило билет, научиВ централната част на града обаче се качва контрола, която установява нарушителя и поисква да му връчи глоба на стойност 30 лева, но той отказва да я плати. Според пътници в автобуса, момчето е разказало на развален български, че е от Украйна, но в момента живее в Англия, но не е представило никакви документи.Момчето категорично отказва да плати, като e твърдяло, че в себе си има 20 лева. Намесва се чужд гражданин, който решава да помогне на нарушителя и предлага да плати глобата. Украинският ученик обаче категорично отказва да даде парите и да заплати нарушението.Стига се до пререкание, а момчето е накарано да напусне автобуса.