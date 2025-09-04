Сподели close
27-годишен бе осъден за кражба на стоки от супермаркет във Варна. Подсъдимият водел скитнически начин на живот и употребявал психоактивни вещества. На 16 ноември 2023 г. той влязъл в магазин от популярна верига супермаркети в морския град с цел да открадне продукти. В носена от него торба и под дрехите си той взел различни деликатесни продукти - като филета, луканки, вакуумирани сирена и кашкавали, шоколади и други пакетирани стоки, на обща стойност за около 215 лева. Преминал през касовата зона без да заплати нищо, като впоследствие продал откраднатите стоки, за да може да си закупи наркотици.

27-годишният мъж има предходна съдимост. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заменени. По силата на постигнато между страните и одобрено в  съдебна зала споразумение, Районният съд във Варна наложи на подсъдимия наказание от 4 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. В негова тежест се възлагат и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.