27-годишен бе осъден за кражба на стоки от супермаркет във Варна. Подсъдимият водел скитнически начин на живот и употребявал психоактивни вещества. На 16 ноември 2023 г. той влязъл в магазин от популярна верига супермаркети в морския град с цел да открадне продукти. В носена от него торба и под дрехите си той взел различни деликатесни продукти - като филета, луканки, вакуумирани сирена и кашкавали, шоколади и други пакетирани стоки, на обща стойност за около 215 лева. Преминал през касовата зона без да заплати нищо, като впоследствие продал откраднатите стоки, за да може да си закупи наркотици.27-годишният мъж има предходна съдимост. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заменени. По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение, Районният съд във Варна наложи на подсъдимия наказание от 4 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. В негова тежест се възлагат и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.