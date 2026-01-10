Скъпотия във Варна: 2 евро за чаша чай и 1 евро за резенче лимон
© Varna24.bg
Тя изпрати и касовия си бон, в който се вижда и разбивката на сметката.
Чай - 2.05 евро
1 брой (резен) лимон - 1.02 евро
1 брой мед - 0.51 евро
А вие как мислите много ли е за родния стандарт 7 лева за чаша чай във Варна?
