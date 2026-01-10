7 лева за чаша зелен чай или 3,58 евро заплати варненка преди дни. Тя остана неприятно изненадана от скока на цените като подчерта, че още дори е зима. "Не ми се мисли какво ще стане като почне сезона", чуди се тя.Чай - 2.05 евро1 брой (резен) лимон - 1.02 евро1 брой мед - 0.51 евроА вие как мислите много ли е за родния стандарт 7 лева за чаша чай във Варна?