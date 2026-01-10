Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
7 лева за чаша зелен чай или 3,58 евро заплати варненка преди дни. Тя остана неприятно изненадана от скока на цените като подчерта, че още дори е зима. "Не ми се мисли какво ще стане като почне сезона", чуди се тя.

Тя изпрати и касовия си бон, в който се вижда и разбивката на сметката.

Чай - 2.05 евро

1 брой (резен) лимон - 1.02 евро

1 брой мед - 0.51 евро

А вие как мислите много ли е за родния стандарт 7 лева за чаша чай във Варна?