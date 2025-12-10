Две сгради във Варна ще бъдат оборудвани с фотоволтаични системи за собствени нужди. Целта е намаляване на електроенергията до 30 процента.Това ще бъде реализирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Едната сграда е на спортен комплекс "Локомотив“ – залите "Димитър Нушев“ и тази за лека атлетика, а другата е на НЧ "Христо Ботев 1928“.Двата проекта са за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и се реализират от Община Варна, стана ясно на пресконференция днес.За спортния комплекс "Локомотив“ средствата за реализацията на проекта са 3 037 471 лв., от които съфинансирането от Община Варна е в размер на 542 874 лева, а за читалище "Христо Ботев 1928“, целия проект е на стойност 986 865 лв., като парите от местния бюджет са 370 138 лв.Освен монтажа на фотоволтаични системи, сградите ще бъдат санирани, за достигане на енергиен клас А.Проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в двата общински обекти трябва да приключат до 30 юни следващата година.