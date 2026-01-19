Слави The Clashers идва за премиера във Варна
©
Слави ще е на разположение за снимки и автографи и за играта, и за всяка от неговите книги. Ще има и специален щанд за продажба на новия образователен продукт на място.
Nineteen (By the Clashers) е игра, която позволява да се изживее усещането от една динамична quiz вечер, само че в домашни условия, без да се налага да се ходи на заведение или да се чака организирането на ново събитие. В същото време правилата са изградени така, че всеки участник да остава постоянно ангажиран през цялата игра. Състезателният елемент и възможните обрати до последната секунда държат всички в напрежение и ги предизвикват към активно участие от началото до края.
“19" е семейна Quiz игра - обяснява Слави - в която не просто отговаряш на въпроси, а рискуваш, блъфираш, управляваш ресурси, и побеждаваш с ум и стратегия. Всеки е активен в играта през цялото време, дори да не е на ход. А състезателни елементи и неочаквани обрати държат адреналина до последната карта с въпроси. Най-якото е, че играта си има смарт приложение за едно ново ниво на интеракция и ще се разширява постоянно. На всеки месец-два - нови тестета, нови теми и нови предизвикателства. Така ще е постоянно актуална и няма да хване прах на рафта. А защо се казва 19? - ще научите, когато се видим във Варна."
Обръщението на Слави Панайотов вижте тук: https://www.facebook.com/reel/1442851537255808
Nineteen (By the Clashers) има няколко вида карти с различен цвят, сред които и за отворени въпроси, и за двубой - директно премерване на знания с останалите играчи. Семейната игра е подходяща за фамилни и приятелски сбирки на 3 до 6 играчи над 7-годишна възраст. Правилата са лесни, усвояват се за десетина минути, а продължителността на една игра е час - час и половина. Отделно от основната игра, която може да се играе самостоятелно, има и допълнения "История", "География" и "Обща култура". Основен дистрибутор на “19" е ozone.bg.
Подробности:
https://www.instagram.com/slaviclasher
https://www.facebook.com/events/2107659413369167
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.