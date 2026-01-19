Сподели close
Слави Панайотов The Clashers идва във Варна за премиерата на настолната игра "19" -  Nineteen (By the Clashers). Срещата с най-популярния сред тийновете образователен влогър ще бъде в неделя, 25.01.2026 от 11:00 ч. на ниво 2. в Grand Mall. Вход свободен.

Слави ще е на разположение за снимки и автографи и за играта, и за всяка от неговите книги. Ще има и специален щанд за продажба на новия образователен продукт на място.

Nineteen (By the Clashers) е игра, която позволява да се изживее усещането от една динамична quiz вечер, само че в домашни условия, без да се налага да се ходи на заведение или да се чака организирането на ново събитие. В същото време правилата са изградени така, че всеки участник да остава постоянно ангажиран през цялата игра. Състезателният елемент и възможните обрати до последната секунда държат всички в напрежение и ги предизвикват към активно участие от началото до края.

“19" е семейна Quiz игра - обяснява Слави - в която не просто отговаряш на въпроси, а рискуваш, блъфираш, управляваш ресурси, и побеждаваш с ум и стратегия. Всеки е активен в играта през цялото време, дори да не е на ход. А състезателни елементи и неочаквани обрати държат адреналина до последната карта с въпроси. Най-якото е, че играта си има смарт приложение за едно ново ниво на интеракция и ще се разширява постоянно. На всеки месец-два - нови тестета, нови теми и нови предизвикателства. Така ще е постоянно актуална и няма да хване прах на рафта. А защо се казва 19? - ще научите, когато се видим във Варна."

Обръщението на Слави Панайотов вижте тук: https://www.facebook.com/reel/1442851537255808

Nineteen (By the Clashers) има няколко вида карти с различен цвят, сред които и за отворени въпроси, и за двубой - директно премерване на знания с останалите играчи. Семейната игра е подходяща за фамилни и приятелски сбирки на 3 до 6 играчи над 7-годишна възраст. Правилата са лесни, усвояват се за десетина минути, а продължителността на една игра е час - час и половина. Отделно от основната игра, която може да се играе самостоятелно, има и допълнения "История", "География" и "Обща култура". Основен дистрибутор на “19" е ozone.bg.

