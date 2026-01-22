Сподели close
​Поради грипната епидемия се отлага срещата със Слави Панайотов The Clashers, която беше планирана за 25.01.2026.

Най-популярният български образователен влогър ще дойде при варненските тийнейджъри през февруари.

Премиерата на новата настолната игра "19" - Nineteen (By the Clashers) ще бъде на 28.02.2026, събота, от 11:00 в Grand Mall. Вход свободен.

Обръщението на Слави Панайотов можете да видитe в неговия профил във Фейсбук: https://www.facebook.com/theclashersofficial