Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът на Варна, Благомир Коцев вече е със семейството си у дома!

След 4 месеца и половина арест, днес Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева. На излизане от затвора той каза, че първото, което иска е да види децата си.

Благомир Коцев публикува снимка със съпругата и децата си и публично се обърна към всички:

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз.

Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен.

Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си.

Днес тази прегръдка е дар от всички вас!"