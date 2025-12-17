След 15 минути в клинична смърт, медици от МБАЛ "Света Анна – Варна" върнаха жена към живота
Трите случая са от последните два месеца.
Спасените са 56-годишна жена и двама мъже – на 63 г и на 46 г.
Дамата получава нарушение на сърдечната дейност, колабира и е вкарана незабавно в Противошоковата зала на МБАЛ "Света Анна – Варна“ в състояние на клинична смърт. Там битката за живота и започват д-р Юлиян Начев и реаниматорът д-р Теодора Попова.
След повече от 15 минути реанимационни действия, жената е с възстановени жизнени функции и е поета от инвазивни кардиолози, тъй като се оказва, че причина за състоянието и е запушена лява коронарна артерия. В състояние на клинична смърт в ръцете на спешните медици от МБАЛ "Света Анна – Варна“ е поверен от близки и 63-годишен мъж, на който му прилошава, докато кара колело. Успешната реанимация прави възможно превеждането му за лечение в специализирано лечебно заведение.
Последният случай е от преди няколко дни, когато в Противошокова зала от брат си е докаран 46-годишен мъж в състояние на клинична смърт в резултат на получен инфаркт. След 8 електрошока и продължителни животоспасяващи действия от страна на медиците от Противошокова зала и реаниматори от ОАИЛ той възстановява сърдечен ритъм и влиза в съзнание, след което е преведен за лечение в специализирано лечебно заведение.
