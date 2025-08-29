ЗАРЕЖДАНЕ...
След 32 години: Варненска болница се сдоби с нова супер модерна техника
©
Ние сме водещ център по хипербарна медицина. Дейността ни е свързана с извършването на тренировки (имитационни водолазни спускания) с водолази от флота; лечение на пострадали водолази; експертизна дейност и лечение на пациенти с хипербарна оксигенация, пояснява д-р Милена Янева, началник Отделението по хипербарна и морска медицина.
Хипербарната оксигенация е метод за лечение с кислород под налягане. Медицински показания за прилагането му са свързани със спешни и хронични състояния. Към първата група спадат: декомпресионна болест; газова емболия; отравяния с въглероден окис и цианиди; газова гангрена и некротизиращи мекотъканни инфекции (гангрена на Фурние). Хроничните състояния са: трудно зарастващи рани; токсичен хепатит; неврит на слуховия нерв; Болест на Чандлър (асептична некроза на главичката на бедрената кост); мултиплена склероза; рефрактерен остеомиелит; трудно зарастващи фрактури; кожни трансплантати; радиационни тъканни увреди; анемични състояния; състояние след исхемичен мозъчен инсулт; термични рани; Кръш синдром; периферни съдови заболявания; оклузия на ценралната ретинална артерия и други.
Новата барокамера позволява лечението на повече пациенти – ако предишната разполагаше с по две кислородни маски във всеки отсек, сега имаме многоместна барокамера от най-висок клас, с два отсека – всеки от които с по шест кислородни маски, пояснява д-р Янева.
Основни характеристики:
- Двуотсечна конструкция с независими налягания, което позволява едновременна работа в двата отсека при различни терапевтични режими.
- Поточно преминаване между отсеците чрез шлюзоване, без нужда от декомпресия – това от своя страна осигурява възможност за дълъг престой на пациенти и влизане/излизане на медицински персонал по всяко време.
- Управлението на шлюзованетосе извършва от оператора на камерата чрез специален панел.
Говорим за изключително комфортно за пациентите съоръжение, с просторен интериор, осветен от големи илюминатори. Всеки отсек разполага с една лежанка за лежащо болни и 4 сгъваеми стола; Smart телевизор, предназначен за гледане на телевизия по време на процедурите; аудиосистема с тонколони, през която може да се пуска музика; разговорно устройство от висок клас, което осигурява двупосочна аудиовръзка между пациентите и лекаря, добавя д-р Янева.
Към предимствата на новата барокамера тя добавя – наличието на газов анализатор, климатична система, която осигурява температурен комфорт на пациентите, видеонаблюдение, мониторинг на показателите на барокамерата по време на работа.
Внедряването й е пореден етап от дългосрочната стратегия на Военномедицинска академия за обновяване на ресурсите и повишаване на оперативната готовност на лечебните заведения в системата. Модернизацията е насочена към изграждане на устойчива, високотехнологична и ефективна здравна инфраструктура в отговор на нуждите както на армията, така и на гражданското население.
Още от категорията
/
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
11:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
И резидеция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имоти...
17:53 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:54 / 28.08.2025
Варна отново в топ 3 на класацията за най-много въведени в експло...
10:21 / 28.08.2025
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.