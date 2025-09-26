Според анкета проведена сред 1500 варненци най-добрият за живеене район за 2025 година е район "Владислав Варненчик".За признанието съобщи кметът на района, Николай Костадинов."Благодаря за признанието, но то идва, освен заради постоянството в работата ни, заедно с изключително активното гражданско общество в Района, но и с отговорността, да поддържаме нивото високо, а защо не и да надграждаме! Нека, да се знае! Благодаря!", каза още Костадинов.