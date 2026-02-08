Възстановено е движението по АМ "Хемус" при км 423, в посока Варна. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".Припомняме, че по рано тази вечер движението към Варна бе ограничено в изпреварващата лента в участъка на магистралата, а трафикът се осъществяваше в активната лента и се регулираше от пътна полиция.Причина за това бе катастрофа.