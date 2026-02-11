Възстановено е движението при км 382 на АМ "Хемус" в посока Варна. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".Припомняме, че по-рано днес пътнотранспортно произшествие възникна на автомагистрала "Хемус", в района на с. Млада гвардия, в посока Варна, като движението се осъществяваше само в лявата лента.На място бяха изпратени екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика и оказват съдействие.