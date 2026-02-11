След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възстановено
Припомняме, че по-рано днес пътнотранспортно произшествие възникна на автомагистрала "Хемус", в района на с. Млада гвардия, в посока Варна, като движението се осъществяваше само в лявата лента.
На място бяха изпратени екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика и оказват съдействие.
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
10:29 / 10.02.2026
