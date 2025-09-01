като преди дни дете бе ударено от ток от стълб на уличното осветление в район "Младост" във Варна, общинската администрация днес взе крути мерки. Стълбовете за улично осветление и дърветата в близост до детските площадки във всички райони на територията на община Варна да бъдат отново обстойно обследвани, а резултатите да бъдат докладвани със съответните протоколи и снимков материал. Това възложиха по време на днешната оперативна среща на администрацията заместник-кметовете по сигурността Илия Коев и по инфраструктурата Димитър Кирчев.
Ангажимент по изпълнението на задачата имат фирмите със сключени договори за поддръжка, като контролът по време на проверките ще се изпълнява от служители на районните администрации. Целта е да се гарантира и документира изправността на всички съоръжения и недопускане на инциденти. Подобни обследвания се извършват периодично от представители на общинската администрация и фирмите.
