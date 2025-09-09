Десните секции на няколко ключови кръстовища във Варна вече са премахнати, защото противоречат на Наредба № РД-02-21-2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътища с пътни светофари, която е в сила от 14 май 2025 г., съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД. В тази връзка се проведе мащабна проверка на всички светофарни уредби на територията на община Варна, като целта е привеждането им в съответствие с новите законови изисквания и осигуряване на безопасността на движението.При проверките са установени несъответствия на няколко кръстовища, оборудвани с допълнителна секция със светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка на черен фон, насочена надясно. Това противоречи на чл. 16, ал. 1 от Наредбата, според който такава допълнителна секция може да бъде поставяна единствено на трисекционни светофари с кръгли светлинни полета без стрелки.- десен завой от бул. "Съборни" към бул. "Владислав Варненчик";- десен завой от бул. "Владислав Варненчик" към бул. "Христо Смирненски";- десен завой от бул. "Владислав Варненчик" към бул. "Република";- десен завой от бул. "8 Приморски полк" към бул. "Цар Освободител";- десен завой от бул. "Цар Освободител" към бул. "8 Приморски полк";- десен завой от ул. "Пирин" към бул. "Цар Освободител";- десен завой от бул. "Христо Смирненски" към бул. "Цар Освободител".На тези кръстовища допълнителните секции със стрелка за десен завой вече са премахнати, предстои премахването и на секцията десен завой от бул. "Владислав Варненчик" към ул. "Отец Паисий". На останалите места, където светофарите са с кръгли светлинни полета без вписани стрелки, допълнителните секции остават в експлоатация.Екипите на ОП ТАСРУД осъществяват постоянен мониторинг на натоварването на кръстовищата, където бяха премахнати стрелките за десен завой. В същото време се разработват варианти за промени в организацията на работа на светофарните уредби, които да облекчат трафика при стриктно спазване на нормативните изисквания.Всички останали светофарни уредби са приведени според изисквания на Наредбата, която е достъпна на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството:https://www.mrrb.bg/bg/naredba-rd-02-21-2-ot-24-10-2024-g-za-organizirane-na-dvijenieto-po-putistata-s-putni-svetofari/.