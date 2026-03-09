Сподели close
След по-малко от 30 минути, Аспарухов мост беше отворен. До това решение се стигна, след като Благомир Коцев покани стачкуващите за преговори. След кратък разговор протестиращите взеха своето решение и вече се оттеглят за преговори в Община Варна, предаде репортер на Varna24.bg.

В рамките на деня ще разберем дали недоволстващите са постигнали споразумение и ще продължат ли протестите в Морската столица.

Около 12 часа пътят бе затворен в посока Аспарухово и отворен в посока Бургас. Въпреки че граждани многократно бяха предупреждавани, лентата, която се отбива непосредствено преди моста в посока Аспарухово бе пълна с автомобили.

Протестиращите бяха застанили на входа на самия мост. Близо 20 са автомобилите, които блокираха пътя. На място има органи на реда. 

Междувременно два автобуса за "Аспарухово" и "Галата" бяха спрени преди блокадата, като на пътниците им бе казано да изчакат, като няма да бъдат изтегляни. Някои от тях избраха да преминат пеша по моста.