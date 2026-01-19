Председателят на Общинския съвет – Варна Христо Димитров е ангажиран със ситуацията в МБАЛ "Св. Анна“. В тази връзка той е провел срещи както с ръководството на болницата, така и със служители на лечебното заведение, за да се запознае от първо лице с предизвикателства, пред които са изправени. Осъществени са и разговори с представители на Министерството на здравеопазването за осигуряване на спешна финансова подкрепа и търсене на решения.Председателят е получил уверение от Министерството на здравеопазването, че до края на седмицата на МБАЛ "Св. Анна“ ще получи необходимия финансов ресурс. Сумата няма да реши натрупаните проблеми, но тя ще осигури известно облекчение и ще подпомогне текущата дейност на болницата."Община Варна е миноритарен собственик в МБАЛ "Св. Анна“. Въпреки това не можем да останем безучастни към трудностите, които засягат както медицинските специалисти, така и пациентите. МБАЛ "Св. Анна“ е сред водещите болници в региона и осигурява спешна медицинска помощ, поради което възникналите проблеми не могат да бъдат неглижирани. Местната власт ще продължи да оказва съдействие в рамките на своите компетенции, като работи за стабилизиране на болницата и за намиране на дългосрочни решения“, заяви инж. Димитров.