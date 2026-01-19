След протеста на медиците във Варна: Местната власт със спешни мерки за Окръжна болница
Припомняме, че медиците на здравното заведение излязоха на протест предната седмица.
Председателят е получил уверение от Министерството на здравеопазването, че до края на седмицата на МБАЛ "Св. Анна“ ще получи необходимия финансов ресурс. Сумата няма да реши натрупаните проблеми, но тя ще осигури известно облекчение и ще подпомогне текущата дейност на болницата.
"Община Варна е миноритарен собственик в МБАЛ "Св. Анна“. Въпреки това не можем да останем безучастни към трудностите, които засягат както медицинските специалисти, така и пациентите. МБАЛ "Св. Анна“ е сред водещите болници в региона и осигурява спешна медицинска помощ, поради което възникналите проблеми не могат да бъдат неглижирани. Местната власт ще продължи да оказва съдействие в рамките на своите компетенции, като работи за стабилизиране на болницата и за намиране на дългосрочни решения“, заяви инж. Димитров.
