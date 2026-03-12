След проверка: Има ли опасност за сградите на ската на бул. "Васил Левски"?
©
Скатът е бил обезопасен още при изграждането на булеварда, а мрежата е компрометирана на едно място, където са натрупани строителни отпадъци. "Това е вероятно вследствие на сградите, които са строени, след изграждането на самия скат. Първо ще предявим претенции към строителите на тези сгради и хората, които са извършили строителството, за да възстановят мрежата", уточни Тихомир Тимов.
По думите на директора на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" едната от оградите в района е в отлично състояние, но другата се клати, защото не е добре изпълнена от самия строител. Компрометираната мрежа ще бъде възстановена, а клоните към локалното платно ще бъдат подрязани, подчерта Тимов.
Още по темата
/
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
12.02
Още от категорията
/
Варненски ученици разработват проект за превенция на пътнотранспортните произшествия с участието на деца
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.