Няма свличане на земни маси в района на улица "Бяла Мура" във Варна, няма проблем със ската, който отделя локалното платно на бул. "Васил Левски" от жилищните сгради над него. Това е установила проверка след сигнала за свличане на скат от миналата седмица, съобщи за Радио Варна Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".Скатът е бил обезопасен още при изграждането на булеварда, а мрежата е компрометирана на едно място, където са натрупани строителни отпадъци. "Това е вероятно вследствие на сградите, които са строени, след изграждането на самия скат. Първо ще предявим претенции към строителите на тези сгради и хората, които са извършили строителството, за да възстановят мрежата", уточни Тихомир Тимов.По думите на директора на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" едната от оградите в района е в отлично състояние, но другата се клати, защото не е добре изпълнена от самия строител. Компрометираната мрежа ще бъде възстановена, а клоните към локалното платно ще бъдат подрязани, подчерта Тимов.