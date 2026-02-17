Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Представители на Община Варна, ВиК – Варна и строителните фирми - изпълнители ще извършат съвместни огледи на пътната инфраструктура на "Траката“ и местността Св. Никола след приключване на дейностите по проекта за изграждане на ВиК инфраструктура. Проверките ще бъдат осъществени преди свикването на държавната приемателна комисия, като при установяване на несъответствия ще бъдат предприети необходимите коригиращи действия.

Това стана ясно по време на среща между кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета по инфраструктурата Димитър Кирчев, ръководството на ВиК дружеството, екипа за управление на проекта, представители на строителните компании и жители на засегнатите райони. Повод за разговорите бяха постъпили сигнали и изразено недоволство от страна на гражданите относно качеството на възстановителните работи след изпълнението на проекта за водния цикъл.

Припомняме, че преди 5 дни Varna24.bg публикува гневен пост на жител на града, който описа положението след ВиК проекта.

Заместник-кметът Димитър Кирчев подчерта, че цялостната организация и изпълнение на проекта са в правомощията на ВиК оператора, който носи отговорност за възстановяването на настилките до състоянието им преди започване на строителните дейности. По думите му, предвид продължаващите сигнали, е създадена организация след 15 февруари да започнат поетапни огледи на участъците, в които строително-монтажните работи са приключили и площадките са разчистени.

Огледите ще се извършват съвместно с представители на ВиК дружеството, строителния надзор и изпълнителите, за да се установи реалното състояние на пътните трасета и при необходимост да се изиска отстраняване на констатирани пропуски, коментира Кирчев. Той допълни, че всички подадени сигнали са своевременно препратени към ВиК и строителите, но е необходимо проверките да се направят на място. Заместник-кметът посочи още, че след изпълнението строителните обекти ще са в гаранционен срок и установените дефекти подлежат на отстраняване за сметка на изпълнителите. След окончателното почистване на районите ще бъде извършена и оценка на ангажиментите на общината, включително по отношение на уличното осветление.

По време на срещата гражданите представиха снимков материал, отразяващ състоянието на улици "Седма“, "Осма“, "Единадесета“, "Дванадесета“ и други участъци от уличната мрежа. Те заявиха, че част от инфраструктурата е изграждана със средства на живеещите в района и настояха за качествено и трайно възстановяване.

От ВиК – Варна заявиха, че са запознати с подадените сигнали, като подчертаха, че обектът все още не е окончателно приключен. От дружеството увериха, че всички засегнати улици ще бъдат възстановени в първоначалния им вид след финализиране на строителните дейности и преди обектът да бъде предаден и приет по установения ред.