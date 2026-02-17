След публикация на Varna24.bg от общината се самосезира за голям проблем
Това стана ясно по време на среща между кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета по инфраструктурата Димитър Кирчев, ръководството на ВиК дружеството, екипа за управление на проекта, представители на строителните компании и жители на засегнатите райони. Повод за разговорите бяха постъпили сигнали и изразено недоволство от страна на гражданите относно качеството на възстановителните работи след изпълнението на проекта за водния цикъл.
Припомняме, че преди 5 дни Varna24.bg публикува гневен пост на жител на града, който описа положението след ВиК проекта.
Заместник-кметът Димитър Кирчев подчерта, че цялостната организация и изпълнение на проекта са в правомощията на ВиК оператора, който носи отговорност за възстановяването на настилките до състоянието им преди започване на строителните дейности. По думите му, предвид продължаващите сигнали, е създадена организация след 15 февруари да започнат поетапни огледи на участъците, в които строително-монтажните работи са приключили и площадките са разчистени.
Огледите ще се извършват съвместно с представители на ВиК дружеството, строителния надзор и изпълнителите, за да се установи реалното състояние на пътните трасета и при необходимост да се изиска отстраняване на констатирани пропуски, коментира Кирчев. Той допълни, че всички подадени сигнали са своевременно препратени към ВиК и строителите, но е необходимо проверките да се направят на място. Заместник-кметът посочи още, че след изпълнението строителните обекти ще са в гаранционен срок и установените дефекти подлежат на отстраняване за сметка на изпълнителите. След окончателното почистване на районите ще бъде извършена и оценка на ангажиментите на общината, включително по отношение на уличното осветление.
По време на срещата гражданите представиха снимков материал, отразяващ състоянието на улици "Седма“, "Осма“, "Единадесета“, "Дванадесета“ и други участъци от уличната мрежа. Те заявиха, че част от инфраструктурата е изграждана със средства на живеещите в района и настояха за качествено и трайно възстановяване.
От ВиК – Варна заявиха, че са запознати с подадените сигнали, като подчертаха, че обектът все още не е окончателно приключен. От дружеството увериха, че всички засегнати улици ще бъдат възстановени в първоначалния им вид след финализиране на строителните дейности и преди обектът да бъде предаден и приет по установения ред.
