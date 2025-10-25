ЗАРЕЖДАНЕ...
След тригодишно прекъсване: "Обиколка на Варненското езеро" се завръща в неделя!
Инициативата ще се проведе на 26 октомври (неделя) и се организира от Велоклуб "Устрем“ и Туристическо дружество "Родни балкани“ с подкрепата на община Варна и община Белослав.
Информация на ОМВР- ВАРНА
ОДМВР – Варна предупреждава, че в неделя – 26 октомври 2025 г., за времето от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще се проведе традиционната "Обиколка на Варненското езеро“.
ОДМВР – Варна информира, че в събитието ще участват около 600 велосипедисти, сред които и много деца, което налага повишено внимание, спазване на създадената организация на движение и търпимост от всички участници в пътното движение.
Маршрут на велообиколката:
Катедрален храм "Успение Богородично“ – "Аспарухов мост“ – гр. Белослав – фериботен комплекс – с. Страшимирово – с. Езерово – с. Казашко – Път III-2008 – Път I-2 – бул. "Владислав Варненчик“ (край магазин "АЙКО“).
Програма пешеходна група – маршрут с дължина около 22 км:
08:00 ч – събиране на Катедралата
08:30 ч – потегляне с автобуси до Таверна Панорама
09:00 ч – пристигане и преминаване през Таверна Панорама
12:00 ч – пристигане в Белослав – 30-60 мин. престой в центъра – посрещане от Община Белослав с подкрепителен пункт или възможност за индивидуално посещаване на обекти
12:30 ч – качване на ферибота
12:45 ч – потегляне на ферибота
16:00 ч – с. Казашко – подкрепителен пункт, добро място за снимки
16:30 ч – качване на автобуси за към Варна
Участието на лица под 16-годишна възраст е само с пълнолетен придружител.
Всички жители и водачи на моторни превозни средства от районите на горепосочените населени места следва стриктно да изпълняват разпорежданията на полицейските служители, с цел недопускане на пътно-транспортни произшествия и осигуряване безопасността на всички участници в движението.
