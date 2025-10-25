След тригодишно прекъсване, събитието "Обиколка на Варненското езеро“ се завръща- то отново ще събере любителите на движението и природата.Инициативата ще се проведе на 26 октомври (неделя) и се организира от Велоклуб "Устрем“ и Туристическо дружество "Родни балкани“ с подкрепата на община Варна и община Белослав.ОДМВР – Варна предупреждава, че в неделя – 26 октомври 2025 г., за времето от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще се проведе традиционната "Обиколка на Варненското езеро“.ОДМВР – Варна информира, че в събитието ще участват около 600 велосипедисти, сред които и много деца, което налага повишено внимание, спазване на създадената организация на движение и търпимост от всички участници в пътното движение.Катедрален храм "Успение Богородично“ – "Аспарухов мост“ – гр. Белослав – фериботен комплекс – с. Страшимирово – с. Езерово – с. Казашко – Път III-2008 – Път I-2 – бул. "Владислав Варненчик“ (край магазин "АЙКО“).08:00 ч – събиране на Катедралата08:30 ч – потегляне с автобуси до Таверна Панорама09:00 ч – пристигане и преминаване през Таверна Панорама12:00 ч – пристигане в Белослав – 30-60 мин. престой в центъра – посрещане от Община Белослав с подкрепителен пункт или възможност за индивидуално посещаване на обекти12:30 ч – качване на ферибота12:45 ч – потегляне на ферибота16:00 ч – с. Казашко – подкрепителен пункт, добро място за снимки16:30 ч – качване на автобуси за към ВарнаУчастието на лица под 16-годишна възраст е само с пълнолетен придружител.Всички жители и водачи на моторни превозни средства от районите на горепосочените населени места следва стриктно да изпълняват разпорежданията на полицейските служители, с цел недопускане на пътно-транспортни произшествия и осигуряване безопасността на всички участници в движението.