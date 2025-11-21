На фона на постоянното поскъпване у нас, кметската администрация предлага една услуга да поевтинее.Предложението е за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.Поради тази причина преди дни, за да се спази законовото изискване за предложението до Общинския съвет, кметът Благомир Коцев подписа заповед, с която заместник-кметът Снежана Апостолова бе упълномощена за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден.