След заповедта на Борисов: Депутатите от ГЕРБ с приемни във Варна
Във всички райони гражданите поставиха конкретни въпроси, свързани с инфраструктурата, местното развитие и националната политика. Акцент в срещите беше поставен върху състоянието на пътищата, модернизацията на градската среда и необходимостта от нов етап на програмата за енергийна ефективност. Засегнати бяха и теми като подготовката за въвеждане на еврото, подобряване на административната координация, както и подкрепа за бизнеса и морската индустрия.
В район "Аспарухово“, където с гражданите се срещна народният представител Кристиан Ганчев, основни теми бяха проточилият се ремонт на пътя към кв. "Галата“ и възобновеното благодарение на ГЕРБ изграждане на автомагистрала "Хемус“.
В район "Одесос“ гражданите изразиха пред народния представител Деница Николова подкрепа за стабилно управление, но с ясно разпределени отговорности, а не на всяка цена и чрез извиване на ръце от страна на коалиционните партньори в управлението. Деница Николова на свой ред подчерта, че ГЕРБ последователно поема политическа отговорност в трудни моменти, независимо от обстоятелствата и "докато други се занимават с кадруване, ГЕРБ обира негативите“.
В район "Младост“ интерес предизвикаха темите за соларната енергия и бюджетната политика. Там с гражданите се срещна народният представител Станислав Иванов в присъствието на своя колега Любомир Загоров.
Във "Владислав Варненчик“ обсъждането бе съсредоточено върху така очакваното от варненци разширение на бул. "Цар Освободител“ – ключов не само за района, но и за града и бъдещи инициативи в енергийната сфера. С гражданите там се срещна народният представител Любомир Загоров заедно с колегата си Станислав Иванов.
В район "Приморски“, където открита приемна проведе народният представител Бранимир Балачев, вниманието бе насочено към състоянието на инфраструктурата, управлението на отпадъците и предизвикателствата пред морската икономика. В рамките на срещата Балачев подчерта, че ГЕРБ е единствената партия, която реализира конкретни мерки за подобряване живота на гражданите, а регулярните приемни са доказателство за открития диалог, който партията поддържа с обществото.
