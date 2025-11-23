Благомир Коцев да изпълнява поста си – кмет на Варна. Решението е взето с 20 гласа "за" и 7 "против".
Комисията ще изиска документи от общината за това колко отпуск е използвал Коцев, предаде репортер на "Фокус“.
"Последният сигнал от петък е допълнение към предходен сигнал и се изисква проверяване на нови факти и обстоятелства. Насрочването на това заседание беше, за да се извършат процесуалните действия от наша страна, за да се изяснят периоди от време, в които е отсъствал или е заместван Коцев“, обясни председателят на ОИК-Варна Велин Жеков.
По думите му стана ясно,че няма краен срок, кога ще бъде взето крайното решение на ОИК-Варна.
"Повечето от хората в ОИК не са партиини членове, те са посочени от пратии, но като професиналисти, не като членове", уточни той.
След заседанието на ОИК-Варна: Коцев не е отстранен от поста си!
