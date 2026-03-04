След зимата: Огромни дупки зейнаха навсякъде из Варна
© БНТ
Шофирането в някои райони на Варна вече е истинско предизвикателство. Дълбочината на дупките нараства с отдалечаването от центъра на града.
Шофьорите във Варна добре знаят проблемните участъци в града, по които преминаването вече е почти невъзможно. Ето какво споделят хората:
"Трудно е, много са дупките, страшно са много. Повече са дупките, където е имало кърпежи, в момента пак са дупки. Предпоставка за ПТП-та. На много спирки има дупки и не може да приближаваме плътно и хората се сърдят."
"Минавам по улица "Вяра", там е нещо страшно… Така я помним тази улица."
"След последните снегове на доста места излязоха нови дупки, където нямаше, или се увеличиха. Всичко има решение, само желание да има."
От година улиците, които трябва да бъдат частично ремонтирани, се определят от районните кметства, които директно възлагат изкърпването на дупките на избраната от общината фирма-изпълнител. В район "Одесос" вече са започнали с ремонтите.
Янислава Шопова, кмет на Район "Одесос": "Тази година, за първото тримесечие са ни отпуснати 171 000. Предвидили сме в тези 171 000 да направим 3566 квадратни метра асфалтово покритие. От разликата в температурите дупките се увеличиха."
Ярослав Луков, зам.-кмет на Район "Одесос": "Трябваше да приключим до средата на месец март, но предвид лошото време, изпълнителят ни уведоми, че официално ще поискат удължаване с около месец. До средата на април очакваме да приключим, да."
Отпуснатите от Община Варна средства са само за аварийни ремонти.
