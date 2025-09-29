Сподели close
Станаха ясни и първи подробности във връзка със зловещата атака на група питбули във Варна, при която бе изпохапано малко куче и пострада човек. 

От полицията потвърдиха, че случаят е от 25 септември, а инцидентът е станал вечерта в 22:55 часа в района на Средно училище "Елин Пелин" във Варна.

Сигналът е подаден от жена, украинска гражданка, че двете й кучета, дребна порода са нападнати от група питбули. Озвералите животни са нахапали едно от кучетата на жената. На място незабавно е изпратен екип на Първо РУ, който установил и задържал собственика на кучетата – нападатели – 52 – годишен варненец, известен на полицията. 

Питбулите са били без повод и намордник

По случая е образувано досъдебно производство и е предадено на Районна прокуратура, като са уведомени Община Варна и ОДБХ.