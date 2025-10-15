На 14 октомври 2025 г., празничния Петковден, Комплексът за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания "Слънчевата къща“ отбеляза своя 10-годишен юбилей. Този значим етап бележи едно десетилетие на устойчива работа, всеотдайна грижа и значима промяна в живота на десетки хора с увреждания и техните семейства в община Варна.Създаден през 2015 г. по инициатива на Сдружение "Семеен център-Мария“ след активен граждански и институционален диалог, "Слънчевата къща“ извървя пътя от смела мечта до утвърден модел за качествена социална грижа. За десет години центърът се превърна в синоним на професионализъм, емпатия и втори дом за своите потребители.През изминалото десетилетие, комплексът, който е държавно делегирана дейност, предостави жизненоважна дневна и полудневна подкрепа на 25 пълнолетни лица с множество увреждания. Екип от отдадени специалисти и служители ежедневно работи за тяхното социално включване, развитие на умения и подобряване на качеството им на живот."Десет години са едновременно дълъг и кратък път. Дълъг, защото е изпълнен с безброй истории на преодолени трудности и постигнати успехи. Кратък, защото мотивацията ни да помагаме не е намаляла и за миг“, споделя Симона Димитрова, управител на КСУПЛУ "Слънчевата къща“."Този юбилей е празник за целия ни екип, за потребителите и техните семейства, както и за всички наши партньори. Успехът ни е доказателство, че с упоритост, воля и подкрепата на институции като Община Варна, можем да създадем една по-приобщаваща и грижовна среда за всички. Гледаме напред с увереност и готовност за следващите десет години!“, споделя Надка Вълкова – председател на Сдружение "Семеен център – Мария“.Десетият рожден ден на "Слънчевата къща“ не е само повод за равносметка, но и начало на следващата глава в мисията на центъра – да продължава да бъде светъл лъч на надежда и подкрепа за хората в нужда.