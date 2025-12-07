Служител на КАТ - Варна разкрива за нередности в системата. Информацията споделя бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов и е категоричен, че още в понеделник ще предаде този сигнал на министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията.Сигналът е публикуван първоначално от сдружение "Ангели на пътя" и изпратен от инж. Йовчо Анещев Бончев, техник–механик в група "Регистрация и отчет на пътните превозни средства“ (РОПС) към сектор "Пътна полиция“ – Варна.СИГНАЛ ОТ ИНЖ. ЙОВЧО АНЕЩЕВ БОНЧЕВ:от инж. Йовчо Анещев Бончев , длъжност – техник,механик в група "Регистрация и отчет на пътните превозни средства“ /РОПС/ на сектор "Пътна полиция“ към отдел "Охранителна полиция“ при ОД на МВР ВарнаВъв връзка с несъгласието ми със случващото се в пункта за регистрация и отчет на превозните средства, подавам следния сигнал:Видно от работната карта, която е прикрепена към всяко заявление за автомобилите, които минават през пункта за първоначална регистрация и им се издава стикер за техническа изправност според Наредба Н32, съответно 6 месеца, 1 година, 2 години или повече, считам че от 01.0.8.2022г. от както работя тук до настоящия момент на нито един автомобил не е извършена проверка за техническа изправност. Камионите, полуремаркетата, автобусите минават извън сградата за регистрация. Няма елементарни уреди за измерване на диаметъра на лафета /седлото/ и на царския болт на полуремаркето, дори полуремаркетата не се откачат от влекача. Докато превозните средства над 3,5 тона са в двора на КАТ, упълномощените лица или водачите носят бележка от пункт за технически прегледи – ГТП , където уж превозното средство е минало проверка на спирачните усилия. Аз въведох проверка на часа и датата на тези бележки и истинността на данните им, но това не е достатъчно. Каналите – 1 и 2 бяха пълни с отрязани регистрационни табели, това възпрепятства проверката на ходовата част на автомобила съответстващо по работната карта от т.3 до т.4.5, от т.7.1 до 7.13. След като направих запитване за проверка на скоростомер и тахограф а мен ми бе отговорено от инсп. Тодоров, че това не е наша работа и не касае регистрацията. Никой не е проверявал автомобилите над 3.5 тона за монтиран скоростограничител. В същото време техник - механика трябва да издаде стикера за техническа годност изпълнявайки служебните си задължения.Имаше инцидент с автобус с изтрити гуми за което запознах прекия си началник – инсп. Петракиев, но след тяхна вътрешна консултация на автобуса беше издаден стикер за техническа годност- случая е от 14 юли 2023г, за което пазя снимков материал. В заявлението аз написах, че отказвам да издам стикер за техническа годност, което издразни някои от колегите ми. Никой не проверява автобусите за здрав под, което застрашава живота и здравето на превозваните пътници.Доколкото знам аз съм единствен, който е преминал необходимото според наредба Н-32 обучение и имам валидни документи за извършването на технически прегледи и узаконяване на газови уредби, и отговарям по това изискване на длъжностната си характеристика.С постъпването си на работа установих, че е практика да се издава стикер за техническа годност на автомобили, които имат газова бутилка с изтекъл срок на годност което води до опасност за всички участници в движението. Споделих това с колегите си и прекия си началник, но продължи издаването на технически преглед по същия начин.Измерването на дизеловите автомобили става тук – в КАТ по ръчен метод – въвеждат се ръчно измислени – температура на двигател, ниски и високи обороти, което води до абсолютно измислен и неточен резултат. Доколкото знам може би повече от четири години няма спрян от движение измерен по този начин дизелов автомобил. Измерването на бензиновите автомобили става по сходен начин, измислят се от оператора зад компютъра -температура на двигател, ниски и високи обороти на двигател. Резултата е абсолютно неточен /измислен/.Измерване на спирачните усилия за превозните средства над 3,5т. няма повече от осем години, въпреки че стенда е закупен и доставен в халето, а от една година не работи и спирачния стенд за леките автомобили. Това се знае от шефа на КАТ Варна, но въпреки това ние сме принудени да издаваме стикер за технически изправни автомобили.На 27.03.2025г. бе извършена ювелирна операция на отдел вътрешна сигурност и следствието за установяване на корупционни практики в пункта, но и до днес задържаните служители (техник механик и униформен инспектор) са на работните си места.Подавам този сигнал с ясното разбиране, че след него ще бъда уволнен, но колко още хора трябва да загинат по пътищата че нещо да се промени?