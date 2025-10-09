Служител на общинското дружество "Обреди“ във Варна сви от касата близо 10 000 лева, оставени като капаро за сватби. Случаят бе разкрит и се стигна до дело, като днес Районният съд във Варна постанови осъдителна присъда за длъжностно присвояване.Служителят е 57-годишна жена. Тя бе призната за виновна по повдигнатото й обвинение в това, че в периода от 26 юни 2021 г. до 31 октомври същата година включително, в качеството си на длъжностно лице – "организатор венчавки/сватби и именувания“ в общинско дружество "Обреди“ във Варна, присвоила чужди пари, собственост на дружеството, в което работела съгласно сключен трудов договор. Присвоените средства са в общ размер на 9803 лева. Парите са били връчени на подсъдимата в това й качеството и поверени й да ги пази, реално представляват извършени предварителни и окончателни плащания от страна на отделни граждани по договори за насрочване и провеждане на радостни ритуали. Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, като в 34 отделни случая подсъдимата приела "на ръка“ парични суми от граждани по заявени ритуали, но не ги отчела в касата на дружеството, а ги задържала за себе си.Районен съд – Варна наложи на 57-годишната жена, която е с чисто съдебно минало, наказание от 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Тя бе осъдена да заплати на гражданския ищец обезщетение, заедно със законната лихва от датата на деянието, за претърпените имуществени вреди от общинското дружество в резултат на извършеното длъжностно присвояване. В нейна тежест са още сторени по делото разноски за над 1800 лева, както и държавната такса върху уважения граждански иск.15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.