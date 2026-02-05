Районният съд във Варна призна за виновна 51-годишна жена по повдигнато й обвинение в длъжностно присвояване - престъпление по чл. 201, ал.1 от Наказателния кодекс.Деянието е извършено на 20 септември 2024 г. във Варна, в офис на дружество за отпускане на бързи кредити. Тогава подсъдимата, в качеството си на длъжностно лице - технически изпълнител, присвоила чужди пари, собственост на дружеството, в което работела съгласно сключен трудов договор. Присвоените средства са в размер на 11 385 лева. Подсъдимата била материално отговорно лице, като задълженията й включвали кoнтpoл на паричния пoтoк в регионалния офис, проследяване на касовата наличност, отчитане и съхранение на дневния оборот. На посочената дата, преди началото на официалното работното време и докато била сама офиса, тя решила да вземе всички намиращи се в служебната каса банкноти, заключила офиса и повече не се явила на работа.51-годишната жена е неосъждана. Делото бе разгледано в процедура на съкратеното съдебно следствие, с признаване на вината от подсъдимата и при намаляване с 1/3 на определеното й наказание. Така за извършеното длъжностно присвояване, съдът наложи наказание от 8 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. Тя е осъдена да заплати и направените по делото разноски.Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.